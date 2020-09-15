دول عدة تفرض قيوداً لاحتواء كورونا وتجنّب إغلاق جديد

تشدد العديد من دول العالم القيود الصحية في مواجهة التفشي المتسارع لوباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك في محاولة لتجنب إعادة فرض عزل تام وإغلاق شامل ستكون لها تداعيات اقتصادية كارثية.

أغلقت السلطات الصينية مدينة "رويلي" الواقعة عند الحدود مع ميانمار بعد تسجيل ثلاث إصابات فيها وطلبت من سكانها، البالغ عددهم 210 آلاف نسمة، ملازمة منازلهم والخضوع لفحص كوفيد-19.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 929 ألف شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، من بينهم 4430 وفاة و296350 إصابة يوم أمس الاثنين حسب تعداد أعد استناداً لمصادر رسميّة.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن بلادها "على مشارف وضع قد يتحول إلى موجة ثانية". وفُرضت في البلاد قيود جديدة لا سيما إغلاق المقاهي والمطاعم اعتباراً من الساعة 22,00 في العاصمة كوبنهاجن.

وأوضح وزير الصحة ماجنوس هونيكه "مريض جديد من كل خمسة مرضى يبلغ بين العشرين والتاسعة والعشرين. لذا، فإن القيود تطال السهر".

وحذّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أن "ما نشهده من حيث الأعداد في هذه الأيام يجب أن يقلق العالم". وسجّلت بلاده في نهاية الأسبوع الفائت أكثر من 1300 إصابة، في عدد غير مسبوق منذ بداية فصل الصيف.

وقال ترودو "آخر ما نريد أن نعيشه هذا الخريف، هو عزل مثلما حصل في الربيع"، مذكراً بأهمية التزام توصيات الصحة العامة.

ومع أن احتمال فرض العزل التام مجدداً، كما حصل في إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، غير مطروح بالنسبة لمعظم الدول، فإن بعض المسؤولين باتوا لا يترددون بالتهديد به.

وأكد دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظاً في كندا، "أحرص على أن أكون واضحاً تماماً: كل الخيارات مطروحة".

والوضع مقلق أيضاً في فرنسا، حيث سُجلت الاثنين أكثر من ستة آلاف إصابة بالمرض، بعد تسجيل عدد قياسي السبت بلغ 10561 إصابة. وأُعلنت الاثنين مجموعة من القيود بينها منع حفلات الطلاب والنزهات المدرسية والتجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في عدة مدن كبيرة خصوصاً في مرسيليا وبوردو.

واعتباراً من الثلاثاء، منعت برمنجهام، ثاني مدن بريطانيا من حيث عدد السكان، كل اللقاءات بين العائلات والأصدقاء. وفي أنحاء إنجلترا، يُمنع منذ الاثنين أن يجتمع أكثر من ستة أشخاص من عائلات مختلفة.

في إيرلندا، أعلن الثلاثاء إرجاء إعادة فتح المقاهي في العاصمة دبلن وفرض قيود جديدة على التجمعات بين العائلات.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية الأحد عدداً يومياً قياسياً يقارب 308 آلاف إصابة في أنحاء العالم. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الاثنين "نحن بعيدون عن الخروج" من الأزمة.

في المقابل، يبدو أن الوضع يتحسّن في البيرو، إحدى دول أميركا اللاتينية الأكثر تضرراً من الوباء الذي أودى بحياة 31 ألف شخص على أراضيها. وسجّلت 102 وفاة جديدة في البيرو الاثنين، وهو أدنى عدد مسجّل منذ 24 مايو.

من جهتها، لم تسجّل أستراليا أي وفاة جراء الوباء للمرة الأولى منذ شهرين. يأتي ذلك بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة في ملبورن.

في لبنان، حذّر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من تفشي المرض في سجن رومية، قرب العاصمة، الذي يؤوي نحو أربعة آلاف سجين.

وقال خلف إن "الفيروس داخل سجن رومية أشبه بقنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها".

ويجرب راهناً أكثر من 30 لقاحاً على البشر في العالم أملاً بوضع حد للوباء. وأعلنت الصين الثلاثاء أن لقاحاً سيصبح متوافراً لمواطنيها اعتباراً من نوفمبر المقبل.

وأوضحت عالمة الأوبئة وو غيجن المسؤولة في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة الصينية "التقدم الراهن مُرضٍ جداً".