«التجارة العالمية» تندد بالرسوم الجمركية الأميركية على الصين

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين مخالفة لأحكام التجارة الدولية.

وخلصت مجموعة خبراء شكلتها المنظمة للبت في هذه القضية بطلب من بكين، في تقرير إلى أن التدابير الأميركية «لا تنسجم» مع القواعد التي تحكم التجارة العالمية وهي بالتالي «توصي بأن توائم الولايات المتحدة تدابيرها مع واجباتها».

وكانت بكين رفعت الملف إلى منظمة التجارة العالمية في 2018 ويتعلق برزمة أولى من الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وهذه الرسوم العقابية سجلت بداية الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين وشكلت أحد القرارات الرئيسية خلال رئاسة ترامب.

وأبرمت واشنطن وبكين لاحقاً اتفاقاً تجارياً بقي قسم كبير منه حبراً على ورق.



