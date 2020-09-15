إسرائيل تسجل 2984 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 17 حالة وفاة و2984 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات «الصحة الإسرائيلية» فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 39,592 بعد تعافي 118,547 «430 حالة تعاف منذ منتصف الليلة الماضية» من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 159,290.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 1,136 حالة منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل في مارس الماضي، فيما وصل عدد الإصابات الخطرة إلى 524 وارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغت 142 حالة.