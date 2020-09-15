مسؤول أميركي: وفد عماني لحضور توقيع «معاهدة السلام» في واشنطن

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه من المتوقع أن توفد سلطنة عمان ممثلاً عنها، اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض لحضور حفل توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع حضور سفير سلطنة عمان بالولايات المتحدة.