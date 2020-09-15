الدنمارك تفرض قيوداً جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا

فرضت حكومة الدنمارك، اليوم الثلاثاء، قيوداً جديدة على الحياة العامة في العاصمة كوبنهاجن إثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي، في مؤتمر صحفي، إن ارتداء الكمامات سوف يكون إجبارياً أثناء عدم الجلوس في المطاعم أو المقاهي، التي سوف تغلق أبوابها الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الفعاليات الخاصة، مثل حفلات الزفاف، سوف تنتهى في هذا التوقيت أيضا.

ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الخميس، وتستمر حتى الأول من أكتوبر على أقل تقدير.

يذكر أنه بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البداية، تمكنت الدنمارك سريعاً من السيطرة على الفيروس عقب فرض قيود مبكرة وصارمة على الحياة العامة.

مع ذلك، بدأت الحالات خلال الأسبوعين الماضيين، في الارتفاع مجدداً.