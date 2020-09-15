السعودية تسجل 672 إصابة جديدة بـ«كورونا» و33 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4338 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 326 ألفا و930حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 305 آلاف و 22 شخصاً.