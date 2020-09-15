الكويت تسجل 829 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد19-»، الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 568.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل 829 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 96 ألفاً و301 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 84 مصاباً، يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 718 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 86 ألفاً و219.