ترامب يهدد برد قوي على أي هجوم إيراني على أميركا

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طهران من أن الولايات المتحدة سترد بشكل «أقوى ألف مرة» على أي اعتداء يستهدف بلاده، بعد تقارير إعلامية عن خطط إيرانية لاغتيال سفيرة أميركية، انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وذكر موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي، نقلاً عن مسؤولَيْن أميركيَّين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال مسؤول أميركي كبير.

وقال الموقع: إن هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع، وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنّ طهران خطّطت لاغتيال المسؤول، انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سليماني بضربة جوية أميركية، قرب مطار بغداد، مطلع العام.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: «حسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة، رداً على قتل سليماني».

وأضاف: «أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة سيجابه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة».



