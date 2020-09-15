نواب أوروبيون يطالبون بموقف حازم تجاه تركيا بشرق «المتوسط»

دعا نواب أوروبيون، اليوم، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأنشطة والممارسات التركية في شرق المتوسط، محذرين من عواقب هذه الأنشطة على الأمن الأوروبي ومصالح دوله.

وشجب النواب، خلال جلسة خاصة عقدت لبحث تطور الموقف في شرق المتوسط، التحرش التركي بسيادة اثنتين من الدول الأعضاء «اليونان وقبرص»، وطالبوا بتضامن فعلي على المستوى الأوروبي معهما.

وطالب النواب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل الذي حضر الجلسة، بنقل موقفهم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يبحثون الوضع في شرق المتوسط، الاثنين المقبل، قبل قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي 24 و25 سبتمبر في بروكسل.

وقال بوريل: «إننا أمام لحظة فاصلة في التاريخ في علاقاتنا مع تركيا».