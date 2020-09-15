محكمة سودانية ترجئ محاكمة البشير ومتهمين آخرين

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات.

وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة، نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة، لتتسع للحاضرين، وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر الجلسة المتهمون، وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم، سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.