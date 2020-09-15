ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من مخيم «موريا» اليوناني

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقبال حوالى 1500 مهاجر، موجودين حالياً في الجزر اليونانية، بعد الحرائق في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، على ما أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر: إن الخطة التي وضعتها ميركل مع وزير الداخلية هورست زيهوفر، تقضي باستقبال مهاجرين حصلوا على وضع اللجوء في اليونان، مع إعطاء الأولوية للعائلات مع أطفال، وذلك بعدما أعلنت برلين التكفل بمائة، إلى 150 قاصراً معزولاً، تم إجلاؤهم من مخيم موريا، في إطار مبادرة ألمانية فرنسية.