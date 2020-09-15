إيران تسجل 2705 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 407 آلاف حالة، بعد تسجيل 2705 إصابات جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفاً و453 حالة، بعد تسجيل 140 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.