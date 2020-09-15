ألمانيا: سنواصل المهمة ضد داعش في العراق

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور عقب محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، عزم بلادها مواصلة مهمة مكافحة تنظيم داعش.

وقالت الوزيرة في برلين اليوم الثلاثاء، عقب اللقاء: "نحن متفقون: مكافحة تنظيم داعش لم تنته بعد".

وأعربت الوزيرة عن التقدم الذي تحققه قوات الأمن العراقية في الحرب ضد داعش، وقالت: "اشعر عقب المحادثان باليقين من أن مشاركتنا في العراق يجب أن تستمر"، مضيفة أنها ستدافع عن ذلك الموقف خلال مشاورات البرلمان الألماني (بوندستاج).

وتعتزم الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي، بحد أقصى.

ووافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء الماضي على هذا الحد الأقصى الجديد، والذي كان في السابق 700 جندي.