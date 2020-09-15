باكستان تشهد تراجعاً في إصابات كورونا الجديدة

عاد عشرات الآلاف من الطلاب في باكستان للمؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء، بعد عطلة لمدة ستة أشهر، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه البلاد انخفاضا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقد استأنفت الجامعات والكليات والمدارس للمرحلة الدراسية التاسعة والعاشرة عملها ضمن المرحلة الأولى من خطة مؤلفة من ثلاث مراحل، كانت الحكومة قد أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر .

وقال وزير التعليم شفقت محمود إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة للطلاب الأصغر سنا بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وكان تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة منذ شهر يوليو الماضي قد شجع السلطات على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في ظل قواعد صارمة للطلاب والمدرسين، تشمل ارتداء الكمامات.

وقال سعيد غني، وزير التعليم في إقليم السند، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا " لقد كان قرارا صعبا، ولكن يتعين علينا أن نتخذه عاجلا أو أجلا".

وكانت باكستان قد أصدرت أوامرها للمدارس بإغلاق أبوابها في فبراير الماضي، بعد اتخاذ عدد من الدول في المنطقة نفس الخطوة، عقب تسجيل أول حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقد سجلت باكستان أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 6000 حالة وفاة بالفيروس. وقد تعافى 95% من المصابين.

وقال وزير التعليم إن الحكومة سوف تصدر أوامرها بإغلاق المدراس مجددا في حال ارتفعت حالات الاصابة الفيروس.



