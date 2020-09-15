لبنان.. السيطرة على حريق في الحي التجاري بوسط بيروت

أعلن الدفاع المدني اللبناني تمكنه من السيطرة على حريق شب صباح اليوم الثلاثاء في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط العاصمة بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى قوله إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط بيروت، ولم تعرف بعد أسبابه.

وكان الحريق اندلع صباحاً في المبنى، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.





