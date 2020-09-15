أكثر من 31 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و550 ألفا و629 حالة عقب تسجيل 31 ألفا و56 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت أيضا إلى 194 ألفا و441 حالة عقب تسجيل 340 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.