زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الثلاثاء، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي ولا توجد تقارير حتى الآن عن أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة /3:41/ بتوقيت جرينتش وكان مركزه على عمق 329.7 كيلومتر مبدئياً عند ملتقى دائرة عرض 55.957 درجة شمالاً وخط طول 158.494 درجة شرقاً.

وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إلى أن شبه جزيرة كامتشاتكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.