إصابات كورونا في الهند تقترب من 5 ملايين

قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 83809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع.

وثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان على طريق تجاوز خمسة ملايين إصابة غداً الأربعاء إذ بلغ إجمالي الإصابات 4.93 مليون.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد 1054 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الوفيات 80 ألفاً.