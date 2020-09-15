بيل جيتس: جائحة كورونا عرقلت التقدم في مكافحة الفقر

قال الملياردير الأميركي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إن جائحة فيروس كورونا عطلت 20 عاما من التقدم في مكافحة الفقر والمرض.

وأظهر تقرير لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ونشر اليوم الثلاثاء، أن العالم قد تراجع ، وفقا لكل مؤشر تقريبا، في محاولاته الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.

وزاد الفقر المدقع بنسبة 7% بسبب تفشي الفيروس، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة.

ودعا التقرير، الذي يشارك بيل وميليندا جيتس في إعداده كل عام منذ عام 2017، إلى تعاون عالمي في تطوير عمليات التشخيص واللقاحات والعلاجات وتصنيع سريع للاختبارات والجرعات والتوزيع العادل لتلك الأدوات.