الصين.. لا إصابات محلية جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 سبتمبر، نزولاً من عشر حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين تسع حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 39 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85202 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.