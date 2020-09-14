انخفاض منسوب النيل يعلن نهاية الفيضانات في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تنفس السودانيون الصعداء مع انخفاض منسوب مياه النيل وانتهاء الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت وزارة الري السودانية أمس، أن مستوى مياه النيل بدأ بالانخفاض بعدما بلغ مستويات قياسية هذا العام.

وشهد منسوب النيل خلال العام الحالي ارتفاعاً قياسياً وتجاوز منسوب آخر 100 عام في مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وبلغ ارتفاع منسوب المياه 17,36 متر أمس، بحسب وزارة الري السودانية بانخفاض أكثر من 20 سنتيمتراً عن الأحد الماضي.

وتضرر أكثر من نصف مليون سوداني من الفيضانات التي دمّرت عدداً من المنازل أو ألحقت بها أضراراً، وخلقت ظروفاً مثالية لتفشّي أمراض تنتقل بالمياه، فيما لقي 106 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح من جرّاء الفيضانات.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الثورية في السودان أن وفدها سيصل إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، وأنه سيشارك في التحضير لمؤتمر لقوى الحرية والتغيير.

وأضافت الجبهة أن وفدها الذي يقوده ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية سيزور كل ولايات السودان التي اجتاحتها الفيضانات والسيول، وكذلك للتبشير باتفاق السلام المزمع توقيعه بصورة نهائية في الثالث من الشهر المقبل. وقال إبراهيم زريبة المتحدث باسم الوفد: إن لدى «الجبهة الثورية» تصوراً لإصلاح الائتلاف الحاكم، سواء من الناحية السياسية أو التنظيمية أو الهيكيلية.

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الدولار إلى 205 جنيهات مقابل 210 جنيهات خلال تعاملات اليوم الذي سبقه، وذلك بعد أن وصل الدولار إلى مستوى غير مسبوق بتسجيله 260 جنيهاً في تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة السودانية حالة الطوارئ الاقتصادية للسيطرة على ما وصفته بالحرب الممنهجة على الاقتصاد السوداني.

وفي الأثناء، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم في السودان بنسبة 23,05% في أغسطس إلى 166,83% بلا من 143,78%، مما انعكس على أسعار الغذاء والوقود.