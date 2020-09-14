استئناف التجارب السريرية على لقاح أكسفورد ضد كورونا في البرازيل

استؤنفت، اليوم الجمعة، التجارب السريرية على البشر للقاح جامعة أكسفورد البريطانية، الذي تطوره بالتعاون مع شركة «أسترا زينيكا» للأدوية.

وأعلن ممثل للشركة في البرازيل إن التجارب استؤنفت بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.

وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

كانت «أسترا زينيكا» أوقفت التجارب العالمية مؤقتا، الأسبوع الماضي، بعد مرض غير مبرر لأحد المتطوعين الذين تناولوا اللقاح في بريطانيا، لكن خبراء أكدوا لاحقا أن المرض لا علاقة له بتلقي اللقاح. وهو ما سمح باستئناف التجارب.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لكوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.