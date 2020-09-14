مقتل شرطي عراقي بتفجير قرب الموصل

قتل شرطي عراقي وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى جنوب مدينة الموصل.

وقال النقيب جاسم خلف من قيادة شرطة محافظة نينوى إن «عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة المحلية في قرية عين الجحش (60 كم جنوب الموصل) ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح».

وأضاف المصدر أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اختطفوا اليوم أيضا موظفين اثنين يعملان في مديرية ناحية القيارة، واقتادوهما إلى جهة مجهولة، فيما بدأت القوات الأمنية في الناحية بحملة تفتيش للبحث عنهما».

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم المتطرف عسكرياً قبل أكثر من عامين.