الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مأرب والجوف

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف.

وقال الجيش اليمني إن قواته مسنودة بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي حرر مواقع مهمة من ميليشيات الحوثي في منطقة «المخدرة» شمال مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مشيراً إلى أن قواته نجحت باستعادة السيطرة على منطقة «القدة» في «المخدرة» بعد مواجهات عنيفة تخللها قصف جوي للتحالف على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي.

وأكد بيان للجيش مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في المواجهات والغارات الجوية التي دمرت ثلاث مركبات عسكرية كانت تحمل تعزيرات بشرية وأسلحة وذخائر للميليشيا.

وقال مصدر ميداني بمأرب لـ«الاتحاد» إن 13 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم خلال المواجهات في المخدرة، بينما قتل عدد آخر في القصف الجوي.

وتواصلت أمس المعارك العنيفة بين قوات الجيش والقبائل، من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة ثانية، في مديريات «رحبة وماهلية والعبدية» جنوب محافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية وميدانية أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية، موضحةً أن القصف استهدف تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مديرية «رحبة»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير معدات وآليات عسكرية بينها مدرعة ومركبة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والقبائل كسرت هجوماً للميليشيات على مواقعها في «رحبة» التي باتت أجزاء واسعة منها خاضعة لسيطرة الميليشيا.

إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني بغطاء جوي من التحالف العربي، أمس، على عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين في منطقة «دحيضة» جنوب شرق محافظة الجوف بالقرب من الحدود الشمالية لمأرب.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على عدة مواقع في منطقة «دحيضة»، واستولت على مركبتين عسكريتين للميليشيات وأسلحة ورشاشات مختلفة، مشيرةً إلى مصرع عدد كبير من المسلحين الحوثيين خلال الاشتباكات والغارات الجوية للتحالف التي ساندت الهجوم النوعي.

وذكرت المصادر أن بين قتلى الميليشيات، القيادي الحوثي، أحمد محمد حفيظ، وهو من أبرز قيادات الميليشيا في مديرية «أفلح الشام» بمحافظة حجة.

وفي سياق آخر، عمدت ميليشيات الحوثي على تفخيخ المواقع الخدمية في المناطق التي تسيطر عليها بالمحافظات اليمنية، وذلك ضمن مخطط قتل الحياة وإفشال أية جهود لتطبيع الحياة عقب تحرير تلك المناطق من قبضتهم.

ويعد مشروع المياه الرابط بين جبل العمري وباب المندب بمديرية ذوباب بالساحل الغربي أحد المشاريع الخدمية والتنموية التي تعرضت للتفخيخ وزرع الألغام والعبوات الناسفة من قبل الميليشيات الحوثية أثناء سيطرتهم على المديرية قبل تحريرها في العام 2017.

وعملت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي على تنفيذ عمليات تمشيط واسعة من أجل تأمين المشروع الحيوي الذي سيسهم في التخفيف من معاناة آلاف الأسر القاطنة في قرى مديرية ذوباب.

وأشار عاملون في الفرق الهندسية إلى تمكنهم من انتزاع أكثر من 10 ألغام وعبوات ناسفة حوثية في خط المشروع في ظل عمليات التمشيط الواسعة التي تجريها الفرق العاملة في نزع الألغام بالمنطقة، موضحين أن الفرق قامت بعملية مسح ميداني لتطهير خط مشروع مياه باب المندب بهدف تأمينه وضمان عودة العمل فيه لخدمة أهالي مديرية ذوباب والمناطق المجاورة لها.