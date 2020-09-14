قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

دمشق (وكالات)

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة «عفرين» السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا.

وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.

ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية أبريل الماضي أدى إلى مقتل 40 شخصاً بينهم 11 طفلاً، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركية في بيان أمس، مقتل أحد العاملين لديها وإصابة آخر بعد أن هاجم ملثمون مركبة للجمعية قرب مدينة «الباب» في شمال سوريا.

وأضاف البيان أن الهجوم وقع بين بلدتي الباب وجوبان باي الحدودية التركية، رغم أن شعار الهلال الأحمر التركي كان على سطح المركبة.

وسيطرت تركيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال سوريا في 4 عمليات عبر الحدود منذ 2016.