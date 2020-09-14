«اليونيفيل» تنقذ سفينة على متنها 36 شخصاً خارج المياه اللبنانية

بيروت (وكالات)

أنقذت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان أمس، 36 شخصاً من على متن قارب في المياه الدولية قبالة الشواطئ اللبنانية. وأعلنت قوة «اليونيفيل» في بيان أن «قواتها البحرية حددت صباح الاثنين مكان مركب خارج المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه 37 شخصاً، وكان أحدهم متوفياً». ونقلت السفينة التابعة لليونيفيل ركاب المركب الـ36 إلى متنها لتلقي العلاج اللازم قبل تسليمهم إلى السلطات اللبنانية.

وأظهرت صورة نشرتها اليونيفيل على موقعها الإلكتروني أشخاصاً عديدين يجلسون على متن السفينة، فيما كان أحد العناصر يحمل طفلاً. ولم توضح القوة جنسيات الركاب أو وجهة المركب، وما إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين.

واعترضت السلطات اللبنانية والقبرصية خلال الأسابيع الماضية بضع مرات مراكب كانت تقل لبنانيين وسوريين بصورة غير شرعية إلى قبرص، التي تقع على بعد 160 كيلومتراً فقط من الساحل اللبناني.