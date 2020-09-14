10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية شرق سوريا

دمشق (كالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل 10 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران في قصف طائرات يعتقد أنها إسرائيلية لمواقع بمدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية.

وقال المرصد نقلاً عن مصادره إن دوي 6 انفجارات قوية سُمعت في مدينة البوكمال بريف دير الزور، مشيرةً إلى أن الانفجارات ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة «الثلاثات» جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر أن القتلى 8 عراقييين وسوريين اثنين، لافتةً إلى أن سيارات إسعاف شوهدت تهرع في مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، وأشارت إلى أن القصف تسبب بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.

وكان المرصد السوري قد نشر في 3 سبتمبر، أن طيراناً يرجح أنه إسرائيلي استهدف الخميس، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة «الثلاثات» ضمن بادية البوكمال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين.