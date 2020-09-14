إصابة 5 حراس بهجوم على منشأة نفطية شمالي كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أفادت مصادر نفطية عراقية أمس، بأن 5 حراس أمنيين أصيبوا بجروح في هجوم شنه مسلحون على مشروع لتحسين البنزين شمالي مدينة كركوك. وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين هاجموا منشآت مشروع «هدرجة وتحسين البنزين» شمالي مدينة كركوك، وأطلقوا الرصاص على الحراس الأمنيين للشركة مما تسبب في إصابة 5 منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس، عن قتل قيادي من تنظيم «داعش» خلال تنفيذ عمليةَ إنزالٍ في قضاءِ الرطبةَ بمحافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «الوحدة التكتيكية الأولى مِن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب نفّذت مع طيران التحالف الدولي بأمرٍ من العمليات المشتركة إنزالاً في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار»، وأضافت أن عملية الإنزال أسفرت عن قتل إرهابي هو الممول الرئيس لمعسكرات داعش في الرطبة، مشيرةً إلى إلقاء القبض على قيادي من «داعش»، وأكدت عودة القوة إلى قواعدها بسلام. ومازال تنظيم «داعش» ينشط في بعض المحافظات وينفذ عمليات ضد القوات الأمنية

والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة القضاء عليه عسكرياً قبل عامين.