مصر وأرمينيا يؤكدان أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة

القاهرة (وكالات)

أكدت مصر وأرمينيا أمس، أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مطامعها الخاصة على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان.

وأضاف راضي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.

وذكر أن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

من جانبه، أكد الوزير مناتساكنيان اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي. وقال المتحدث الرئاسي إن اللقاء تطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.