وزيرا دفاع البحرين وإسرائيل يجريان اتصالا هاتفيا

أجرى وزير شؤون الدفاع في البحرين، اليوم الاثنين، ونظيره الإسرائيلي أول اتصال هاتفي منذ أن توصل البلدان إلى اتفاق سلام.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي ونظيره بيني جانتس تحدثا عبر الهاتف.

وجاء في بيان الوكالة "تم، خلال الاتصال، مناقشة أهمية (اتفاقية ابراهام) مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع".

وذكر بيان صادر عن مكتب جانتس أنه دعا الوزير البحريني للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، واتفقا على مواصلة الحوار.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن وزير الصناعة والتجارة البحريني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تحدثا هاتفياً وناقشا التعاون التجاري والصناعي والسياحي بين البلدين.

وقالت الوكالة إن "التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام... سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين".