الأردن يغلق المدارس والمساجد والمطاعم بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

قرر الأردن، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين إثر تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن «مجلس الوزراء اتخذ، اليوم الاثنين، جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف».

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين، واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة».

وسجل الأردن، اليوم الاثنين، حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس الماضي.

وأكد العضايلة أن «القرارات تتضمن اتخاذ إجراءات صارمة وتوقيف أي شخص يقيم الاحتفالات والأعراس وبيوت العزاء لمدة 14 يوما»، مشيرا إلى أن «تنظيم مثل هذه التجمعات نجم عنه ظهور عشرات الإصابات».

كما قررت الحكومة منع الزيارات في المستشفيات ووضع آلية جديدة لعمل الأسواق المركزية.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الأحد، إن المملكة تواجه «موجة جديدة» و«ارتفاعا مقلقا» في إصابات فيروس كورونا المستجد، داعيا مواطني بلاده إلى «الالتزام بإجراءات الوقاية كي لا تحصل انتكاسة مؤلمة».

وقال الرزاز، في كلمة بثها التلفزيون الأردني، إن «الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات كورونا، العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل هو الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟».

وسجلت المملكة، حتى مساء اليوم الاثنين، 3528 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، بحسب وزير الصحة الأردني سعد جابر.

يأتي الارتفاع في الإصابات بعد أسبوعين من فتح المدارس وعودة نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، وبعد نحو خمسة أيام من إعادة الرحلات الدولية المنتظمة.