فرنسا تدعو القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، جميع القوى السياسية اللبنانية إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول، إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مراراً بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.

وأضافت "كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. إنها مسؤوليتها".

وتنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا لتشكيل الحكومة غداً الثلاثاء.

كانت القوى السياسية اللبنانية تعهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأول من سبتمبر الجاري، بتشكيل حكومة في غضون أسبوعين.

واستقالت حكومة حسان دياب على خلفية الانفجار الكبير الذي هز مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف وتشريد نحو 300 ألف بعد تضرر منازلهم.

وعرقل التنافس بين الطبقة السياسية في لبنان التحرك لتشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين، عشية الموعد النهائي المتفق عليه مع فرنسا.

والتقى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بالرئيس ميشال عون لإجراء مشاورات بعد اعتراض اثنين من أبرز السياسيين على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة.

وقالت مصادر سياسية إن أديب لم يقدم قائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى الرئيس عون كما كان منتظراً.

وقال ماكرون في الأول من سبتمبر، خلال زيارة لبيروت هي الثانية في غضون شهر عقب انفجار مرفأ بيروت، إن السياسيين اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة في غضون 15 يوما، وهو إطار زمني طموح إذ إن الأمر عادة ما يستغرق شهورا في لبنان.