وزير الخارجية الروسي يلغي زيارة لألمانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ألغى زيارة مقررة لبرلين غداً الثلاثاء لإجراء محادثات.

وأشارت الوزارة إلى تغير في جدول أعمال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

تأتي هذه الخطوة وسط توترات بين موسكو وبرلين تتعلق بالاشتباه في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". ويعالج نافالني حاليا بمستشفى في برلين بعد نقله من مقاطعة سيبيريا الروسية إلى ألمانيا.

وتقول روسيا إنها لم تر، حتى الآن، دليلا على تسميم نافالني.