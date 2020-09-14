السعودية ترصد 607 إصابات جديدة بكورونا و1060 حالة شفاء

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة، منذ ظهور الفيروس، 326 ألفاً و258 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1060 حالة. وهو ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 303930 حالة.

وأحصت المملكة 37 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4305 حالات.