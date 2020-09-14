حصيلة ضحايا كورونا تقترب من مليون وفاة عبر العالم

اقتربت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عبر العالم، اليوم الاثنين، من مليون وفاة فيما لم يظهر أي لقاح أو دواء لمرض كوفيد- 19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وأودى المرض، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بات جائحة، بحياة 924,968 شخصا على الأقل في العالم منذ أن ظهر في الصين نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم الاثنين.

وسُجّلت رسميّاً 29 مليونا و61 ألفا و830 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 19 مليونا و334 ألف شخص على الأقل.

وسجلت الأحد 3844 وفيات جديدة و253,832 إصابة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1136 وفاة) والولايات المتحدة (494) والبرازيل (415).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 194,081 وفيات من أصل 6,520,235 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,451,406 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً هي البرازيل حيث سجلت 131,625 وفيات من أصل 4,330,455 إصابة، ثم الهند مع 79,722 وفاة (4,846,427 إصابة) والمكسيك مع 70,821 وفيات (668,381 إصابة) وبريطانيا مع 41,628 وفاة (368,504 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبةً إلى عدد سكانها مع 93 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (64) وبوليفيا (63) وتشيلي (63).

وهناك تسعة لقاحات حول العالم دخلت حاليا في أواخر المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على البشر.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" للأدوية إن من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأميركيين ضد المرض قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو.