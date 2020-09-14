تزايد الإصابات بكورونا في تونس

يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع في تونس الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة المستشفيات العمومية على استيعاب أعداد المرضى في غرف الانعاش.

وتسجل تونس منذ أكثر منذ أسبوع معدل إصابات بالفيروس يفوق 300 إصابة يوميا، والخميس الماضي أعلنت وزارة الصحة عن 465 إصابة في 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد في مارس الماضي.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة فإن اجمالي عدد المصابين بلغ حتى يوم العاشر من الشهر الجاري .6635

ولكن العدد الأكبر من حاملي الفيروس أصيب بعد قرار إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 يونيو الماضي، اثر فترة إغلاق ترافقت مع الحجر الصحي العام امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن وضعية المستشفيات لا تستجيب لتطلعات التونسيين بسبب النقص في الامكانيات والموارد البشرية لا سيما مع هجرة الأطباء، والعدد المحدود لأطباء الاختصاص في العديد من المستشفيات.



