فلسطين تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما حذر رئيس الحكومة الفلسطينية من العودة لتشديد قيود كورونا.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 164 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 122 حالة كما سجلت 108 إصابات في قطاع غزة بينما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولم يتضمن البيان عدد الإصابات في مدينة القدس.

من جانبه قال محمد اشتية رئيس الحكومة "تزداد أعداد الإصابات بكورونا وهذا أمر مقلق جداً فلا زالت الأعراس في بعض الأماكن والاكتظاظات في أماكن اخرى".

وأضاف في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله اليوم "منعنا العديد من الأعراس وأغلقنا القاعات وأوقعنا مخالفات على غير الملتزمين".

وطالب اشتية المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية ووضع الكمامات.

وقال "أطلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار في إيقاع أقصى عقوبة على المخالفين".

وأضاف "نحن نراقب حتى نهاية الأسبوع التزاماتكم وإلا سنعود لإجراءات لا أحد يريدها ولكن قد نضطر إليها إن لم تلتزموا".

وأوضح اشتية إن "لجنة الطوارئ تجتمع هذا الأسبوع لمراجعة الوضع برمته كما نتابع الحالة الوبائية يومياً في القدس وقطاع غزة ونقدم لهم ما نستطيع من دعم مادي وفني وخبرات".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في آذار الماضي بلغ 40298 تعافى منها 28576 فيما بلغ عدد الوفيات 255.