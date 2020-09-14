أديب يجري مشاورات مع عون بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم الاثنين إنه التقى بالرئيس ميشال عون لإجراء مزيد من المشاورات.

ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في الأول من سبتمبر بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس. وقال أديب للصحفيين عقب اجتماعه بعون "إن شاء الله نأمل كل خير".

وكان مصدر رسمي قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء المكلف، سيقدم خططا تتعلق بحكومته اليوم الاثنين.



