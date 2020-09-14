استقالة السفير الأميركي في الصين

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل.

وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته إنه "ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج وقائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة".

واستدعته بكين في يونيو بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره "تدخل كبير في شؤون الصين الداخلية".

ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه.