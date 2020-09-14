اليابان.. سوجا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولي رئاسة الحكومة

فاز يوشيهيدي سوجا في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديموقراطي، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة لتولي رئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفاً لشينزو آبي، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء.

وحصل السيد سوجا على 377 صوتاً، مقابل 89 صوتاً لفوميو كيشيدا و68 لمنافسه شيجيرو إيشيبا، كما أعلن الحزب الذي نظم اقتراعاً مغلقاً يقتصر على أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب في المناطق الـ 47 في البلاد.

وكان سوجا حصل حتى قبل أن يدخل رسمياً السباق، على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزاً للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي.

وتجنب الحزب إجراء اقتراع أوسع يشمل أعضاء قاعدته إذ يرى المسؤولون أن تنظيمه سيستغرق وقتاً طويلاً.

وهذه الصيغة تقلص هامش تقدم منافسي سوجا وهما وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.



