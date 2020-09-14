تصدر الحزب المسيحي الديموقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نتيجة انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.
وحصل الحزب في الانتخابات التي جرت أمس الأحد وفقا لبيانات مؤقتة على نسبة 3ر34% من الأصوات.
وأعلنت وزارة الداخلية المحلية في دوسلدورف صباح اليوم الاثنين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على نسبة 3ر24% من الأصوات.
وبحسب البيانات، حصل حزب الخضر على نسبة 20%، مقابل 6ر5% للحزب الديموقراطي الحر و5% لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و8ر3% لحزب "اليسار".
حزب ميركل يتصدر انتخابات المحليات غربي ألمانيا
تصدر الحزب المسيحي الديموقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نتيجة انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.
المصدر: وكالات