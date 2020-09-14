"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا خلال الشهرين المقبلين

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا،اليوم الإثنين أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونان "أقسى" في مواجهة الوباء.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس "سيصبح الأمر أقسى". واضاف "في أكتوبر نوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.