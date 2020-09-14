الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 39 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 70 قبل يوم.

وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85194 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.