التحالف يدك معسكرات الحوثيين في صنعاء لليوم الثاني

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شن التحالف العربي أمس، ولليوم الثاني على التوالي، غارات جوية استهدفت معسكرات وقواعد رئيسية لميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء. وشنت مقاتلات التحالف أكثر من 13 غارة على قواعد عسكرية للميليشيات في شمال وجنوب صنعاء حيث كان دوي الانفجارات القوية يسمع من مناطق متفرقة في المدينة، وذكر سكان ومصادر أمنية لـ«الاتحاد» أن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر «السواد» ومقر قيادة قوات الحرس الجمهوري في منطقة «حزيز» جنوب العاصمة، فيما استهدفت 5 غارات قاعدة عسكرية للميليشيات في جبل «الصمع» بمديرية «أرحب» شمال العاصمة. ونفذت مقاتلات التحالف غارتين على معسكر الصيانة في حي النهضة، شمال غرب صنعاء، بينما دمرت 4 غارات أهدافاً داخل قاعدة «الديلمي» الجوية المتاخمة لمطار صنعاء.

وذكرت مصادر محلية، أن الغارات على قاعدة «الديلمي» الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة.

وكانت غارات للتحالف العربي استهدفت، أمس الأول، دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء في هجوم جوي قال الجيش اليمني إنه أدى لتدمير مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب طائرات مسيّرة تابعة للميليشيات.

وفي السياق، تواصلت أمس، المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهات محافظتي مأرب والجوف، حيث تحاول الميليشيات منذ مارس الوصول إلى حقول النفط في مأرب.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن المواجهات بين الطرفين احتدمت في مديريات «ماهلية ورحبة ومجزر ومدغل»، مشيرةً إلى أن قوات الجيش وبإسناد جوي من التحالف صدت هجمات للميليشيات على مواقعها في جبهات «مجزر ومدغل وصرواح» حيث نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 23 غارة على تحركات الحوثيين في غضون 24 ساعة ماضية.

وقتل ما لا يقل عن 16 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرون خلال الاشتباكات في مديرية «العبدية» جنوب مأرب. وقالت مصادر قبلية لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش صدت هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقع تابعة للواء 159 مشاة المرابط في «العبدية»، مشيرة إلى مصرع 16 على الأقل من الميليشيات الحوثية خلال الاشتباكات مع الجيش الذي تمكن من أسر 6 مسلحين حوثيين.

وأعلنت قوات الجيش عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما الميليشيات الإرهابية باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين. وقال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، إن ذلك تزامن مع إطلاق الميليشيات لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مأرب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً أن تلك جرائم حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم. ودعا مجلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.

نزع 1500 لغم حوثي في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» أمس، عن نزع كميات من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعتها في عدد من المناطق المحررة.

وأكدت غرفة عمليات مشروع «مسام» نزع 1500 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح مدير عمليات «مسام»، إن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1233 ذخيرة غير منفجرة و22 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 234 لغماً مضاداً للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد. بدوره أكد مدير عام مشروع «مسام» أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع من تطهير 14.194.150 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

وكان مشروع «مسام» قد أعلن، أمس الأول، عن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ1155 لغماً حوثياً وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة في باب المندب هي الـ28 لفرق المشروع في الساحل الغربي والـ80 في اليمن منذ انطلاق المشروع.