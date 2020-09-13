الأمم المتحدة تحذر من عدم إجراء انتخابات عادلة في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

حذرت الأمم المتحدة من انزلاق العراق إلى منحدرات خطيرة إذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل قانون منصف وعادل.

وحذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت من انزلاق العراق لمنحدرات خطيرة إذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل قانون منصف وعادل. وقالت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي عقدته أمس، بعد لقائها المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، إنها بحثت موضوع الانتخابات وإجراءها في موعدها وفتح ملفات الفساد الكبيرة. وأضافت «أكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن»، وأشارت إلى أنها «تحدثت في ثلاثة أمور منها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين».

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح أمس، بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توفير شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية المبكرة القادمة المقرر إجراؤها مطلع يونيو المقبل. وشدد الرئيس صالح على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي عادل يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائج الانتخابات متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية، منوهاً بدور بعثة الأمم المتحدة في هذا المجال بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.