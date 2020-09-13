فرنسا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الأحد، 7183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولا من زيادة قياسية في الإصابات أمس بلغت 10561 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أيضاً في تحديث يومي بموقعها الإلكتروني أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2464 في مقابل 2432 في إحصاء أمس السبت. وقالت إن من بين هؤلاء 427 نقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة خلال الأيام السبعة الماضية صعوداً من 417 في إحصاء أمس.

وتواجه فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما حدا بالحكومة يوم الجمعة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.