أكثر من 921 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 921,097 شخصاً على الأقل حول العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية ديسمبر الماضي، وذلك حسب مصادر رسمية اليوم الأحد.

وسجلت رسمياً 28 مليوناً و819 ألفاً و490 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه تعافى منهم حتى اليوم 19 مليوناً و133 ألفاً و300 شخص على الأقل.. فيما تم أمس تسجيل 4806 وفيات جديدة و284,827 إصابة في العالم.

وشملت الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة الهند بواقع 1114 وفاة والبرازيل814 وفاة والولايات المتحدة 523 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً على صعيد عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 193,705 وفيات من أصل 6,486,401 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.. وشفي ما لا يقل عن 2,434,658 شخصاً.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة على قائمة الدول الأكثر تضررا بعدما سجلت 131,210 وفيات من أصل 4,315,687 إصابة ثم الهند مع 78586 وفاة من بين 4,754,356 إصابة والمكسيك مع 70604 وفيات من بين 663,973 إصابة وبريطانيا مع 41623 وفاة من بين 365,174 إصابة.

وتعتبر بيرو من بين البلدان الأكثر تضرراً والتي سجلت أكبر عدد من الوفيات نسبة إلى عدد سكانها مع 93 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا86 وإسبانيا64 وبوليفيا63 وتشيلي62.

وحتى اليوم أحصت الصين رسميا من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ 4634 وفاة من أصل 85184 إصابة «10 إصابات جديدة بين السبت والأحد» فيما تعافى 80399 شخصا.. في حين أحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 309,317 وفاة من بين 8,229,215 إصابة.

أما أوروبا فقد سجلت 221,146 وفاة من بين 4,471,410 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 202,916 حالة وفاة من بين 6,622,504 إصابات.

وسجلت آسيا 114,518 وفاة من بين 6,445,438 إصابة والشرق الأوسط 39829 وفاة من بين 1,671,988 إصابة وأفريقيا 32501 وفاة من بين 1,348,379 إصابة وأوقيانيا 870 وفاة من أصل 30563 إصابة.