السعودية تسجل 601 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 325 ألفاً و651 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة 1034 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 302870 حالة، فيما تم تسجيل 28 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 4268 حالة.