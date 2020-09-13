قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق والتحالف ينفذ ضربة ضد «داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية اليوم مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر لتنظيم داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في قاطع عمليات كركوك شمال العراق.

وقالت الخلية في بيان لها إن «قوات التحالف الدولي وجهت ضربة جوية لأحد أهداف داعش بمنطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك ما أدى إلى قتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ودراجة نارية».

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة آخر إثر خلاف عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.