فلسطين ترصد 811 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد‭‭ ‬‬و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي، أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 39327 إصابة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة وتعافى 27252 شخصاً من المرض.